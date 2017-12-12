Трир, Веймар, Моншау и много других странных слов. Топ-10 недооцененных городов Германии

Поездка в Германию — превосходная возможность исследовать культуру, кухню, природу и города одной из богатейших стран Европы. Большинство туристов направляются в крупные города — Берлин или Мюнхен, но кроме них есть скрытые жемчужины, которые стоит посетить, пишет Touropia.

Помимо пивного раздолья на Октоберфесте и Берлинской стены, в Германии есть множество удивительных городов, деревень и исторических достопримечательностей, которые действительно стоят того, чтобы их увидеть. Мы расскажем о нескольких из них, чтобы вы смогли внести их в свой список путешествий.

Трир

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Трир расположен почти на границе с Люксембургом, в самом сердце винодельческого региона — долины Мозель. Трир был основан во времена Римской империи и считается древнейшим городов Германии. Одна из причин, по которой стоит посетить Трир, это древние римские руины: посетите императорские купальни — римские термы, амфитеатр и старинные ворота Порта Нигра. Продегустируйте местные вина и обязательно попробуйте необыкновенное яблочное вино виз (viez).