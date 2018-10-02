Турист vs. местный житель: один день в Норвегии - сколько это стоит?

Как известно, в Норвегии цены высокие. Согласно Статистическому бюро Норвегии, за последние 50 лет цены в стране выросли почти в 10 раз. В этой связи DELFI решил поинтересоваться, во сколько обойдётся однодневное пребывание в норвежском городе Ставангер местному жителю и туристу.

Статистическое бюро Норвегии недавно предложило возможность ознакомиться с динамикой роста цен в стране. При помощи специальной таблицы можно сравнить стоимость норвежской валюты, кроны, за разные отрезки времени.

Согласно этим данным, то, что в стране 50 лет назад стоило 100 крон (около 10 евро), в 2018 году стоит 955 крон (чуть меньше 100 евро). Получается, что за 50 лет с 1968 года цены в Норвегии выросли почти в 10 раз.

За последние 10 лет, по сравнению с 2008 годом, цены в Норвегии выросли на 22%, за последний год - на 1,6%.