Турист vs. местный житель: один день в Норвегии - сколько это стоит?

Delfi Turgid
2 комментария
1 3
Один день туриста: гостиница, еда, сувениры
Турист vs. местный житель: один день в Норвегии - сколько это стоит?
Foto: N. Zverko nuotr.//DELFI
rus.delfi.lt

Как известно, в Норвегии цены высокие. Согласно Статистическому бюро Норвегии, за последние 50 лет цены в стране выросли почти в 10 раз. В этой связи DELFI решил поинтересоваться, во сколько обойдётся однодневное пребывание в норвежском городе Ставангер местному жителю и туристу.

Статистическое бюро Норвегии недавно предложило возможность ознакомиться с динамикой роста цен в стране. При помощи специальной таблицы можно сравнить стоимость норвежской валюты, кроны, за разные отрезки времени.

Согласно этим данным, то, что в стране 50 лет назад стоило 100 крон (около 10 евро), в 2018 году стоит 955 крон (чуть меньше 100 евро). Получается, что за 50 лет с 1968 года цены в Норвегии выросли почти в 10 раз.

За последние 10 лет, по сравнению с 2008 годом, цены в Норвегии выросли на 22%, за последний год - на 1,6%.

1 3
Один день туриста: гостиница, еда, сувениры

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Суровая красота севера: топ-10 мест, которые стоит посетить в Скандинавии

Суровая красота севера: топ-10 мест, которые стоит посетить в Скандинавии

Скандинавия для новичков: 7 идей для мини-отпуска

Скандинавия для новичков: 7 идей для мини-отпуска

Когда Канары надоели. 12 европейских островов, на которых стоит побывать

Когда Канары надоели. 12 европейских островов, на которых стоит побывать

Рижские маршруты

Рижские киоски или почему решили, что под Лениным был секретный выход
Названы самые крупные аэропорты мира в 2018 году

Названы самые крупные аэропорты мира в 2018 году

Турист vs. местный житель: один день в Норвегии - сколько это стоит?

Турист vs. местный житель: один день в Норвегии - сколько это стоит? (2)

ФОТО: Прогулка по парку Каздангского дворца, принадлежавшего курляндским баронам

ФОТО: Прогулка по парку Каздангского дворца, принадлежавшего курляндским баронам

Германия для новичков: с чего начать?

Германия для новичков: с чего начать? (1)

Маршрут выходного дня: едем в Кокнесе

Маршрут выходного дня: едем в Кокнесе

подробнее
Турист vs. местный житель: один день в Норвегии - сколько это стоит?

Турист vs. местный житель: один день в Норвегии - сколько это стоит? (2)

ФОТО: Прогулка по парку Каздангского дворца, принадлежавшего курляндским баронам

ФОТО: Прогулка по парку Каздангского дворца, принадлежавшего курляндским баронам

Германия для новичков: с чего начать?

Германия для новичков: с чего начать? (1)

9

9 "туристических" мест Парижа, в которые не стоит ходить (+ их альтернативы)

Маршрут выходного дня: едем в Кокнесе

Маршрут выходного дня: едем в Кокнесе

подробнее