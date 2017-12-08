Туристам на заметку: В Вильнюсе введут налог "на подушку"

В Вильнюсе введут налог "на подушку" – сбор в размере одного евро начнут взимать с туристов с июля 2018 года.

Такое решение принял горсовет Вильнюса с третьей попытки - предыдущие две успехом не увенчались.

Предполагается, что налог не будут взимать с несовершеннолетних и совершеннолетних школьников, инвалидов (если степень трудоспособности составляет менее 40%), больных, приезжающих в соответствующие учреждения на реабилитацию, если их лечение оплачивают из средств бюджета Фонда обязательного страхования здоровья.

Согласно подсчетам, за счет этого налога уже в 2019 году бюджет получит 2,28 млн. евро. Размер налога - 1 евро.

По данным мэрии, его одобряют представители гостиниц и ресторанов Ассоциация турбизнеса, представители компании Airbnb. Однако они выдвинули условие - вырученные средства пойдут на поощрение туризма и улучшение инфраструктуры для туристов.

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Планируют учредить Туристический совет, в состав которого войдут представители вышеупомянутых организаций – этот совет будет решать вопрос использования вырученных средств. Надеются, что деньги будут использованы и для привлечения рейса в Лондон.

Как ранее сказала представитель ПУ Go Vilnius Инга Романовскене, учли просьбу представителей бизнеса не взимать этот налог до 1 января 2019 года с тех, кто заранее забронировал в гостиницах не меньше 10 номеров.

Раньше налог "на подушку" взимали лишь курортные города, возможность взимать его в других городах появилась только после того, как парламент в 2015 году принял соответствующие поправки к законам.

В Литве налог "на подушку" действует в Бирштонасе, Паланге, Друскининкай, Неринге и Каунасе. В столицах Латвии и Эстонии такого налога нет.