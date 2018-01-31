Туристам в Индии предлагают почувствовать "жизнь на вкус" и заселиться в отель в трущобах Мумбаи (ФОТО)

В Индии туристам предложат почувствовать "жизнь на вкус" и пожить в самых грязных трущобах. Необычный отель открыл голландец Дэвид Биджл. За 22 фунта стерлингов в сутки он предлагает забронировать комнатушку в самых грязных трущобах Мумбаи. По соседству будут жить 13 индийских "родственников". Из удобств - общественный туалет на 50 семей.

У Slum Homestay Mumbai есть своя страница в Facebook, на которой авторы идеи без прикрас показывают арендное жилище. На фотографиях в камеру смотрят с десяток индийцев, которые станут для путешественника временной семьей и расскажут обо всех реалиях и перипетиях жизни в индийской клоаке. Гостю обещают предоставить отдельную комнату размером с небольшой шкаф, а владельцы жилья будут в это время ютиться в общей комнате.

Автор проекта Дэвид Биджл утверждает, что погрузиться с головой в атмосферу трущоб можно, только оставшись там на ночевку, иначе все впечатления будут поверхностными и не дадут реального представления о том, как живут бедняки в Индии. Ни один тур по трущобам не передаст всего колорита так, как общение с настоящей мумбайской семьей.

"Посетители приходят, делают несколько снимков для своей страницы в Facebook и уходят, ничего не поняв. Я работал во многих трущобах и знаю, что обе стороны выигрывают, когда посторонний интересуется жизнью обитателей и тем, как они справляются с трудностями", - цитирует голландца британское издание The Guardian.

В комнату для постояльцев купили новый матрас, кондиционер и телевизор с плоским экраном. Для большинства жителей трущоб такие удобства - непозволительная роскошь. Биджл говорит, что все 2 тыс. рупий (22 фунта) за ночевку получит принимающая сторона. Голландец сообщил, что другие семьи также выразили желание принять участие в проекте.

Сейчас около 60% жителей 20-миллионного Мумбаи живут в трущобах. Жилья в мегаполисе очень мало, и стоит оно необычайно дорого, поэтому даже богачи ворчат по поводу высокой арендной платы и высоких цен на недвижимость. Споры о турах в трущобы Мумбаи раскололи общество. Сторонники приключения уверены, что обе стороны извлекают выгоду от такого путешествия, ведь жители получают доход от туристов. Критики, напротив, осуждают "бедный туризм" за то, что он, по их мнению, эксплуатирует и унижает бедняков.

Известный адвокат и номинант Нобелевской премии Йокин Арпутам резко раскритиковал трущобный отель. "Эти туры бессмысленны, и ночевка будет бессмысленной. Это не объекты в музее или животные в зоопарке. Это сообщество, реальные люди, живущие своей жизнью", - сказал он.