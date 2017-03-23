В настоящее время идет разработка программы экскурсий по техническим помещениям башни на 85-м уровне. Инженеры готовят для посетителей смотровую площадку на этом этаже.

Жители города и туристы смогут увидеть несущие бетонные стены сооружения, а также 145 стальных тросов, которые их поддерживают. Кроме того, им покажут кнопочные телефонные аппараты, сохранившиеся с первых дней запуска башни. Чтобы продемонстрировать, как ведутся технические работы внутри сооружения, для посетителей подвесили строительную люльку с манекеном.

Сейчас башня предлагает ежедневные экскурсии в музей и на смотровую площадку на высоте 337 метров, откуда открывается панорамный вид на город.

Останкинская телебашня находится на северо-востоке Москвы. Она была официально открыта 5 ноября 1967 года. Ее высота составляет 540 метров, количество этажей — 120.