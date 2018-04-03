Туристические объекты Германии начали принимать криптовалюты

Delfi Turgid
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Туристические объекты Германии начали принимать криптовалюты
Foto: Vida Press

Посещение ряда популярных немецких достопримечательностей теперь можно оплатить не только евро, но и криптовалютами, пишет портал 34travel.me.

Биткоины (и другие подобные валюты) отныне принимают в замке Нойшванштайн в Баварии, на Боденском озере на границе Германии, Австрии и Швейцарии, а также в развлекательном парке "Европа-парк".

Криптовалюты в качестве оплаты за свои услуги берет также и Национальный комитет Германии по туризму.

По мнению властей страны, это поможет привлечь в Германию больше путешественников и вообще положительно отразится на имидже страны. Кроме того, такой шаг подчеркивает, что Германия поддерживает использование технологий блокчейн на немецком и международном рынках.

К слову, первый в мире крипто-дружественный аэропорт находится в Австралии.

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Delfi Turgid

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