Туристические объекты Германии начали принимать криптовалюты

Посещение ряда популярных немецких достопримечательностей теперь можно оплатить не только евро, но и криптовалютами, пишет портал 34travel.me.

Биткоины (и другие подобные валюты) отныне принимают в замке Нойшванштайн в Баварии, на Боденском озере на границе Германии, Австрии и Швейцарии, а также в развлекательном парке "Европа-парк".

Криптовалюты в качестве оплаты за свои услуги берет также и Национальный комитет Германии по туризму.

По мнению властей страны, это поможет привлечь в Германию больше путешественников и вообще положительно отразится на имидже страны. Кроме того, такой шаг подчеркивает, что Германия поддерживает использование технологий блокчейн на немецком и международном рынках.

К слову, первый в мире крипто-дружественный аэропорт находится в Австралии.