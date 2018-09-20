Туристу на заметку: 15 советов для вождения по другой стороне дороги

Для многих людей, посещающих другие страны, самым главным препятствием становится направление дорожного движения. Гости из стран с правосторонним движением чувствуют себя очень неуверенно за рулем в странах с левосторонним движением и наоборот.
Чтобы научиться быстрее привыкать к совершенно противоположному расположению, SmarterTravel делится 15 дельными советами, чтобы научиться быстрее привыкать к совершенно противоположному расположению внутри автомобиля и вне его.
Когда мы пересаживаемся в автомобиль с рулем на другой стороне, то меняется полностью все — от противоположного расположения элементов управления (где был газ, теперь сцепление, а где был рычажок для омывания стекол, теперь свет и наоборот) до зеркал заднего вида — сложно описать, что происходит, когда смотришь в зеркало заднего вида, когда и так уже все наоборот.
В мире больше 200 стран и в около 70 из них люди ездят по левой стороне дороги, поэтому шанс оказаться в стране, где все ездят по другой стороне дороги не так уж и мал, а это значит, что наши советы пригодятся многим.
Выбирайте автомобили с автоматической коробкой передач
Большинство прокатных автомобилей оборудовано ручной коробкой передач, поскольку они дешевле. Тем не менее, если вы привыкли дома ездить с ручной трансмиссией, за рубежом лучше выбирать автоматическую — одной задачей в нелегкой ситуации будет меньше.
- 1. Не лихачьте
- 2. Привыкните к автомобилю
- 3. Будьте внимательны каждый день
- 4. Заложите на поездку больше времени
- 5. Не отвлекайтесь
- 6. Задействуйте вашего «второго пилота»
- 7. Внимательнее на круговых перекрестках
- 8. Помните о пешеходах
- 9. Радуйтесь стоп-знакам и красным сигналам светофора
- 10. Осторожнее с зеркалами
- 11. Будьте внимательными при пересечении границ
- 12. Смиритесь с тем, что будут ошибки
- 13. Застрахуйтесь
- 14. В первую поездку будьте пассажиром