Туристу на заметку: 15 советов для вождения по другой стороне дороги

Для многих людей, посещающих другие страны, самым главным препятствием становится направление дорожного движения. Гости из стран с правосторонним движением чувствуют себя очень неуверенно за рулем в странах с левосторонним движением и наоборот.

Чтобы научиться быстрее привыкать к совершенно противоположному расположению, SmarterTravel делится 15 дельными советами, чтобы научиться быстрее привыкать к совершенно противоположному расположению внутри автомобиля и вне его.

Когда мы пересаживаемся в автомобиль с рулем на другой стороне, то меняется полностью все — от противоположного расположения элементов управления (где был газ, теперь сцепление, а где был рычажок для омывания стекол, теперь свет и наоборот) до зеркал заднего вида — сложно описать, что происходит, когда смотришь в зеркало заднего вида, когда и так уже все наоборот.

В мире больше 200 стран и в около 70 из них люди ездят по левой стороне дороги, поэтому шанс оказаться в стране, где все ездят по другой стороне дороги не так уж и мал, а это значит, что наши советы пригодятся многим.

Выбирайте автомобили с автоматической коробкой передач

Большинство прокатных автомобилей оборудовано ручной коробкой передач, поскольку они дешевле. Тем не менее, если вы привыкли дома ездить с ручной трансмиссией, за рубежом лучше выбирать автоматическую — одной задачей в нелегкой ситуации будет меньше.