Туристу на заметку: Что делать, если на немецком автобане сломалась машина

Эти правила в Германии изучают в автошколах, но многие рано или поздно о них забывают, из-за чего попадают в опасные для жизни ситуации, а также подвергают опасности других.

Как часто водители в Германии вынуждены вызывать техническую помощь? Согласно статистике, в среднем, каждые восемь секунд или около 10 тысяч раз в сутки - по телефону или через приложения для мобильных телефонов. Ждать приходится, также в среднем, примерно 45 минут.

Почти в половине случаев проблемы возникают из-за разрядившегося аккумулятора, неисправностей зажигания или топливной системы. Среди других причин таких вынужденных остановок - поврежденные покрышки, проблемы с электроникой, тормозами или рулевым управлением, а также забывчивость, то есть нежданно-негаданно опустевший топливный бак. Крупнейшими организациями, оказывающими помощь на немецких дорогах, являются Общегерманский автомобильный клуб (ADAC), Автомобильный клуб Европа (ACE) и Автомобильный клуб Германии (AvD).

Особую опасность представляют вынужденные остановки на скоростных магистралях. Здесь водителям и пассажирам следует соблюдать особые правила, чтобы не подвергать опасности себя и других участников движения. Согласно статистике, на немецких автобанах в таких ситуациях ежегодно гибнет около 40 человек, еще более 50 человек получают серьезные травмы (это около 10 процентов от общего числа жертв ДТП на этих скоростных дорогах). Во многих случаях этого можно было бы избежать.

Что следует делать и что ни в коем случае нельзя делать на автобанах до прибытия профессиональной помощи, если в пути возникли технические неполадки?

1. При отказе двигателя или возникновении других проблем соблюдайте спокойствие и попытайтесь съехать на обочину, то есть боковую полосу (Seitenstreifen) или доехать до кармана для аварийной остановки (Nothaltebucht, Pannenbucht). Не забудьте при этом включить световую сигнализацию (Warnblinker).

2. Сигнальные светоотражающие жилеты (Warnweste) нужны не только водителю, но и пассажирам, а надевать их следует еще до выхода из машины. То есть жилеты должны находиться в салоне, а не в багажнике. Покидать машину по возможности следует через двери на правой стороне.

3. В салоне или кабине оставаться нельзя. Ожидать прибытия помощи следует за отбойником (Schutzplanke), причем в любую погоду, то есть и в дождь, и в холод, и в жару. Если не удалось съехать на обочину и автомобиль остановился на левой (самой быстрой, если нет пробки) полосе, выходить нужно слева, а ждать затем между разделительными отбойниками (Mittelleitplanke) посредине автобана. Ни в коем случае нельзя пытаться перейти или перебежать через проезжую часть. Дети выходить из машины должны под присмотром взрослых. Собак следует выводить на поводке.

4. Чтобы предупредить других участников движения, необходимо установить знак аварийной остановки (Warndreieck). На автобане расстояние от машины до знака должно составлять не менее 150 метров, однако эксперты рекомендуют даже 200-300 метров. Идти до места установки знака и возвращаться обратно безопаснее за отбойником, а собранный треугольник нести перед собой, чтобы вас было лучше видно водителям проезжающих машин. Знак следует расположить на правой стороне заблокированной полосы - то есть не слева и не посредине, чтобы уменьшить вероятность наезда на него. Если же вы остановились на левой полосе, то слева.

5. После установки знака можно и нужно вызывать техническую службу, даже если вы считаете, что сами в состоянии, например, установить запасное колесо. Такие попытки регулярно заканчиваются ДТП со смертельным исходом или серьезными увечьями. Если при себе нет мобильного телефона, вызвать техническую помощь на автобане можно через колонны (стойки) экстренной связи (Notrufsäule). В Германии они установлены каждые два километра, поэтому идти до ближайшей всегда - не более километра. Направление показывают черные треугольники на ограждающих столбах (Leitpfosten) каждые сто метров. Несмотря на широкое распространение мобильных телефонов эти системы экстренного вызова ежедневно используются около 700 раз для сообщений о поломках или ДТП.

Поломки и другие неприятности в пути всегда случаются непредвиденно. За отсутствие сигнальных жилетов и аварийного треугольника в Германии полагается штраф в размере 15 евро. Помимо них в машине рекомендуется всегда иметь стартер-кабель, он же - прикуриватель (Starthilfekabel), буксировочный трос (Abschleppseil) и карманный фонарь (Taschenlampe).