Туристы могут управлять праздничной иллюминацией в Париже

Традиционная новогодняя иллюминация на бульваре Осман (Boulevard Haussmann) в IX округе Парижа, где сосредоточено множество магазинов, имеет в этом году интересную особенность - выбирать цвета, спецэффекты и интенсивность мигания огней гирлянд смогут прохожие, среди которых - множество туристов.

Как сообщает портал Travel.ru со ссылкой на Le Parisien, бульвар украсили традиционной иллюминацией впервые за последние 20 лет. Влиять на работу гирлянд парижане и гости французской столицы смогут при помощи мобильного приложения PlayHaussmann, разработанного по заказу Ассоциации Haussmann Opera, объединяющей одиннадцать магазинов, расположенных на бульваре.

Приложение доступно для гаджетов на Android и iOS. Выбрать свой вариант освещения любой желающий может с 17:30 до полуночи. Праздничные огни будут украшать бульвар Осман до 7 января.