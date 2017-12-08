Туристы могут управлять праздничной иллюминацией в Париже

Delfi Turgid
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Туристы могут управлять праздничной иллюминацией в Париже
Foto: Reuters/Scanpix/LETA
travel.ru

Традиционная новогодняя иллюминация на бульваре Осман (Boulevard Haussmann) в IX округе Парижа, где сосредоточено множество магазинов, имеет в этом году интересную особенность - выбирать цвета, спецэффекты и интенсивность мигания огней гирлянд смогут прохожие, среди которых - множество туристов.

Как сообщает портал Travel.ru со ссылкой на Le Parisien, бульвар украсили традиционной иллюминацией впервые за последние 20 лет. Влиять на работу гирлянд парижане и гости французской столицы смогут при помощи мобильного приложения PlayHaussmann, разработанного по заказу Ассоциации Haussmann Opera, объединяющей одиннадцать магазинов, расположенных на бульваре.

Приложение доступно для гаджетов на Android и iOS. Выбрать свой вариант освещения любой желающий может с 17:30 до полуночи. Праздничные огни будут украшать бульвар Осман до 7 января.

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Delfi Turgid

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