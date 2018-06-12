Тутанхамону и не снилось: ТОП-9 знаменитых НЕ египетских пирамид

Высокие, симметричные и загадочные пирамиды всегда восхищали путешественников. Wanderlust рассказывает о древних (и не очень) пирамидах, некоторые из которых находятся даже ближе, чем легендарные сооружения в Гизе.

Нубийские пирамиды, Мероэ, Судан

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Эти пирамиды несколько меньше собратьев из Гизы, но, тем не менее, очень впечатляют. К тому же, здесь их около 200, и большинство из них практически заброшены. Мероэ был столицей королевства Куш (Мероитское царство), которым правили Нубийские короли и королевы примерно с 300 г. до н.э. до 300 г. н.э. Пирамиды служат усыпальницами для королей и королев. Стоит отметить, что у многих пирамид отсутствуют вершины. Причиной тому — жадность итальянского искателя сокровищ Джузеппе Ферлини, который хотел как можно быстрее добраться до самих усыпальниц, и приказывал взрывать макушки пирамид.