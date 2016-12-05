Тысяча и одна реликвия: топ-5 новых музеев мира

От шляпок и сумочек предвоенной Европы, античных кораблей и cъемочных павильонов до уникального в своем роде собрания ароматов: Рамблер/Путешествия представляют топ-5 новых музеев мира.

Музей ароматов, Париж

16 декабря в Париже откроется музей ароматов, в котором можно узнать историю парфюмерии — в первую очередь, французской, с помощью интерактивных элементов. Он будет расположен в особняков № 73 по улице Фобур‑Сент‑Оноре в VIII округе Парижа.

Экспозиция музея разместится на четырех этажах.

Первый — будет посвящен истории древних ароматов. В частности, у посетителей будет возможность послушать легендарный аромат "кифи" (kyphi) — благовоний, которыми пользовались фараоны в Древнем Египте. Они представляли собой твердые духи‑саше, в форме шариков. В состав благовоний входят и ментоловое масло, и мирра, и экстракт можжевельника, и корица, и фисташковое масло, и даже каннабис.

Второй этаж музея посвящен обонянию и эмоциональной силе ароматов: с помощью интерактивных экспонатов посетители смогут улучшить обоняние и послушать более шести десятков разных запахов.

А на третьем этаже разместится экспозиция "Искусство парфюмера": коллекция расскажет о том, как создаются современные духи — от концепции и схемы оценки аромата до разработки упаковки и производства конечного продукта.

На четвертом этаже будут проходить временные выставки.

Музей моды, Рига

Foto: DELFI

В октябре в Риге открылся музей моды, в котором представлена коллекция историка моды Александра Васильева. Первая выставка — "Элегантность 30-х годов", на которой представлены личные вещи и фотографии звезд Голливуда — от Греты Гарбо до Марлен Дитрих.

Помимо этого в коллекции — платья, шляпы, обувь, сумочки, бижутерия, косметические средства и модные журналы первой половины XX века. Экспозиция организована таким образом, что зритель может окинуть взглядом общую картину предвоенной моды в Европе, погрузившись в эпоху "послевоенного шика".

В доме № 24 по улице Грециниеку, в котором устроен музей, в первой половине XX века находилась школа танцев. Этому периоду в истории здания посвящены интерьеры музейного кафе: на стенах — рисунки вальсирующих пар, а в меню — любимые блюда танцоров.

Музей Библии, Вашингтон

Узнать историю христианской религии можно будет в музее Библии, который откроется в Вашингтоне осенью 2017-го. Экспозиция расскажет о библейских временах: в коллекции будут представлены артефакты и экспонаты Святой земли, сад с растениями, упомянутыми в Библии, и продукты той эпохи.

Музей Библии будет высокотехнологичным: экспонаты разместятся на 12 интерактивных площадках. По экспозиции будут разработаны маршруты — с комментариями на десяти языках. Общая площадь комплекса составит 40 тысяч квадратных метров.

Музей древних кораблей, Пиза

В итальянской Пизе в начале декабря открылся музей древних кораблей. В экспозиции представлены останки 30 дренеримских галеонов. Они были найдены в 1998 году во время проведения работ под вокзалом San Rossore. Внутри археологи обнаружили личные вещи моряков, инструменты и снасти. Самое древнее из найденных судов было создано в II веке до нашей эры.

Древние суда, груженые амфорами, хорошо сохранились в толще грунта. Коллекция, которую назвали "Морской Помпеей", разместилась в историческом здании Арсенала, который был построен Козимо I‑де Медичи для содержания кораблей мощного тосканского флота.

Музей русского сериала, Санкт‑Петербург

Летом 2016-го в Петербурге открылся музей русского сериала. Он находится на одной из крупнейших киностудий Восточной Европы — "Объединенных Русских Киностудиях", где снимается большая часть современных российских сериалов.

Во время экскурсии по съемочным павильонам посетители узнают об истории возникновения сериалов, услышат интересные истории со съемок и увидят, как на самом деле выглядит съемочная площадка. Прогулка включает в себя посещение действующих декораций сериала, павильона площадью 750 квадратных метров с огромным хромакеем, склада операторской и осветительной техники, гримерки и фотостудии. Посещение возможно только в составе экскурсионной группы.