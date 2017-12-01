Тысяча самолетов за сутки: индийский аэропорт побил все рекорды

Количество самолетов, которое принимают разнообразные аэропорты, по всему миру сильно варьируется от случая к случаю. Но в конце ноября аэропорт имени Чатрапати Шиваджи в Мумбаи установил рекорд – за сутки здесь сели и взлетели 969 самолетов.

Мумбаи – самый густонаселенный район в Индии, а расположенный в нем аэропорт считается крупнейшим в стране. Часть мегаполисов, вроде Нью-Йорка, Лондона или Дубаи обладают аэропортами, в которых одновременно могут работать две и более взлетно-посадочных полосы. А вот в Мумбаи две ВПП расположены крест-накрест, поэтому они могут использоваться только по-очереди. А, значит, аэропорт в Мумбаи можно отнести к категории аэропортов с одной взлетно-посадочной полосой.

Полоса в Мумбаи рассчитана на 46 посадок и взлетов в час. В среднем в сутки через аэропорт проходят порядка 900 рейсов, но в сезон их количество увеличивается. В мае этого года Мумбаи уже установил один рекорд, обслужив за сутки 935 рейсов. И вот в конце ноября этот рекорд был побит еще раз: с 05:30 24 ноября по 05:30 25 ноября посадку и взлет совершили 969 самолетов.

При этом представители аэропорта уверены, что это не предел и считают, что в ближайшем будущем этот показатель превысит тысячу рейсов в сутки. С таким траффиком этот "однополосный" аэропорт на мировом уровне может соперничать только с лондонским Гатвиком, где также выполняется около 50 рейсов в час. Во всех остальных аэропортах с одной ВПП этот показатель не превышает 42 рейсов.