У черта на куличках: 14 самых изолированных мест на планете

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Если вы хотите спрятаться от всего мира, уехав в отпуск в какое-нибудь далеко и изолированное место, где вас никто не сможет найти, то это, на самом деле, очень легко сделать. И вот 14 самых изолированных от остального мира уголков планеты.
Тристан-да-Кунья, Британские заморские территории
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Тристан-да-Кунья — архипелаг в южной части Атлантического океана, входящий в состав британской заморской территории Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья.
Наряду с островом Пасхи, островами Питкэрн, и островом Буве является одним из самых удаленных от материков населенных мест на Земле.
Расположен в 2816 км от ЮАР, 3360 км от Южной Америки и в 2161 км к югу от острова Святой Елены. С 1956 г. на арендованном у британцев участке острова Гоф размещена метеорологическая станция ЮАР. Население архипелага – всего 258 человек.
- 1. Полуостров Кейп-Йорк, Австралия
- 2. Оймякон, Россия
- 3. Остров Пасхи, Чили
- 4. Острова Питкэрн, Британские территории
- 5. Иллоккортоормиут, Гренландия
- 6. Острова Кергелен, Французские территории
- 7. Оазис Сива, Египет
- 8. Вилла Лас Эстрельяс, Антарктика
- 9. Кубер-Педи, Австралия
- 10. Лонриербюэн, Норвегия
- 11. Палмерстон, острова Кука
- 12. Ла-Ринконада, Перу
- 13. Торсхавн, Фарерские острова