Тристан-да-Кунья, Британские заморские территории

У черта на куличках: 14 самых изолированных мест на планете
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Тристан-да-Кунья — архипелаг в южной части Атлантического океана, входящий в состав британской заморской территории Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья.

Наряду с островом Пасхи, островами Питкэрн, и островом Буве является одним из самых удаленных от материков населенных мест на Земле.

Расположен в 2816 км от ЮАР, 3360 км от Южной Америки и в 2161 км к югу от острова Святой Елены. С 1956 г. на арендованном у британцев участке острова Гоф размещена метеорологическая станция ЮАР. Население архипелага – всего 258 человек.