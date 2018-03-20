Ученые рассказали, как не заразиться гриппом в самолете

Delfi Turgid
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Ученые рассказали, как не заразиться гриппом в самолете
Foto: Shutterstock
Gazeta.ru

Во время полета на самолете подцепить инфекцию от больного человека могут только те, кто находится в непосредственной близости от него, но отнюдь не все пассажиры, выяснили исследователи из США. Результаты работы были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые собрали данные о том, как пассажиры перемещаются внутри самолета во время 3,5-5-часовых рейсов, а также проанализировали образцы воздуха и образцы микробов, собранных с дверных ручек, пряжек ремней безопасности и других поверхностей, к которым прикасаются пассажиры. Всего исследователи проанализировали данные 10 полетов во время эпидемии гриппа.

На основе полученной информации они разработали компьютерную модель передвижения пассажиров по салону самолета во время полета. Как выяснилось, для пассажиров, сидевших в одном ряду с больным, в ряду перед ним и позади него риск заражения составляет до 80%. Однако все остальные пассажиры самолета могли пострадать лишь в 3% случаев.

Тем пассажирам, которым досталось место рядом с больным человеком, исследователи советуют отворачиваться, когда тот чихает или кашляет, не прикасаться к лицу и глазам, как можно меньше дотрагиваться до поверхностей и использовать дезинфицирующее средство. Также они предупреждают, что заражение может произойти не только в самом самолете, но и в аэропорту, при посадке на самолет или при выходе из него.

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Delfi Turgid

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