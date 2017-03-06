Как пишет портал Рамблер/Путешествия, свежие впечатления, связанные с путешествием, вызывают более сильные эмоции, чем первое свидание (у 53 % респондентов), первая работа (51 %), новые друзья (62 %) и даже первый поцелуй (36 %).

Почти две трети опрошенных (65 %) признались, что, путешествуя "по‑новому" (например, в новую страну, город или в новом составе), они повышают уверенность в себе. Несмотря на то, что мысль об очередной поездке может вызвать тревогу, 61 % респондентов отмечают, что чаще всего эти волнения беспочвенны.

Участники опроса также сообщили, что свежие впечатления в путешествиях помогли им получить необычный опыт: 40 % респондентов познакомились с новыми людьми, 43 % стали пробовать и готовить экзотические блюда, а 29 % начали изучать иностранный язык и интересоваться культурами других стран.

Многие респонденты (61 %) считают, что люди, которые побывали в разных местах и попробовали в поездке что‑то новое, интереснее в общении, чем те, кто путешествует мало или не склонны к приключениям. 45 % участников опроса отметили, что знания и навыки, полученные в путешествии, помогают стать успешнее в личной жизни и карьере.

Люди также начинают интересоваться новыми типами поездок 2017 году: волонтерскими программами (21 %), духовными путешествиями (23 %), эко‑туризмом (39 %) и поездками на автомобиле (44 %) .

Опрос, инициированный Booking.com, проводился среди 15 тысяч респондентов в 20 странах по всему миру. Главный вывод, сделанный компанией, гласит: впечатления, связанные с путешествиями, — будь то новый штамп в загранпаспорте, поездка в незнакомый город или просто отдых "по‑новому" — приводят к позитивным изменениям в жизни.