Укромный уголок на одном из Карибских островов продают за биткойны

Delfi Turgid
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Укромный уголок на одном из Карибских островов продают за биткойны
Foto: Wikipedia

Любой достаточно богатый, ну или достаточно сообразительный для того, чтобы заработать на росте курса биткойна, теперь может купить себе кусочек Карибов. Земля находится на острове Юнион, части архипелага Гренадины в Карибском море, а просят за нее «всего ничего» - 600 биткойнов, что по нынешнему курсу составляет 7,1 млн. долларов.

Впрочем, в объявлении указано, что цена в криптовалюте выставлена лишь временно. "Мы предоставляем новой валюте шанс найти место в традиции и истории старого мира", — написали составители объявления.

Продаваемое место под названием Bloody Bay ("Кровавый берег") описывается как "нетронутое и совершенно уникальное". На данный момент там ничего нет, но у продавца есть планы по строительству "потрясающей виллы и бара на пляже". С остальными островами Юнион связывает небольшой аэропорт.

Население на Юнионе составляет 3 000 человек. И он находится на расстоянии броска камня от частного острова Мюстик, популярного у королевской семьи Великобритании. Дэвид Боуи когда владел недвижимостью на этом острове, а Ноэль Галлахер когда написал здесь большую часть своего альбома Be Here Now.

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Delfi Turgid

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