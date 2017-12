Укромный уголок на одном из Карибских островов продают за биткойны

Любой достаточно богатый, ну или достаточно сообразительный для того, чтобы заработать на росте курса биткойна, теперь может купить себе кусочек Карибов. Земля находится на острове Юнион, части архипелага Гренадины в Карибском море, а просят за нее «всего ничего» - 600 биткойнов, что по нынешнему курсу составляет 7,1 млн. долларов.

Впрочем, в объявлении указано, что цена в криптовалюте выставлена лишь временно. "Мы предоставляем новой валюте шанс найти место в традиции и истории старого мира", — написали составители объявления.

Продаваемое место под названием Bloody Bay ("Кровавый берег") описывается как "нетронутое и совершенно уникальное". На данный момент там ничего нет, но у продавца есть планы по строительству "потрясающей виллы и бара на пляже". С остальными островами Юнион связывает небольшой аэропорт.

Население на Юнионе составляет 3 000 человек. И он находится на расстоянии броска камня от частного острова Мюстик, популярного у королевской семьи Великобритании. Дэвид Боуи когда владел недвижимостью на этом острове, а Ноэль Галлахер когда написал здесь большую часть своего альбома Be Here Now.