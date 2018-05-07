Узкоколейка в Аукштайтии прекратила свою работу - поездки опасны для жизни

В этом туристическом сезоне закрыт единственный регулярный рейс по узкоколейной железной дороге в Аукштайтии из Аникщяй в Рубикяй и обратно, сообщает издание Lietuvos žinios.

ВРИО главы "Аукштайтийская узкоколейная железная дорога" Висмантас Ужалинскас сказал, что поездка по этому 12-километровому маршруту стала опасной для жизни, поскольку в двух местах обвалилась железнодорожная насыпь, поэтому поезд может упасть.

"Железнодорожная насыпь несколько проседала каждый год и мы, железнодорожники, ее ремонтировали. Но в этом году случился такой обвал, что поездка по узкоколейке стала опасной", – сказал Ужалинскас. По словам директора, у них нет средств на ремонт насыпи. Аникщяйская мэрия не спешит выделять на это средства, поскольку недовольна деятельностью компании и ее руководства.