В аэропортах Новой Зеландии туристам придётся предоставить пароли от телефонов

Согласно новому закону, принятому властями Новой Зеландии, туристы должны по требованию пограничников в аэропортах предоставлять пароли или отпечатки пальцев к своему смартфону, пишет портал "Туристер.ру".

Пограничники могут потребовать от туристов любой доступ к их мобильным устройствам (телефонам, планшетам и т. д.) — будь то пароль, пин-код, отпечаток пальца для разблокирования гаджета.

В случае отказа выполнить требование офицера, туристу грозит штраф до 5 000 долларов с конфискацией устройства для проверки.

Граждане Новой Зеландии восприняли новшество без энтузиазма, посчитав, что оно нарушает неприкосновенность частной жизни.