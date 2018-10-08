В аэропортах Новой Зеландии туристам придётся предоставить пароли от телефонов

Delfi Turgid
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В аэропортах Новой Зеландии туристам придётся предоставить пароли от телефонов
Foto: LETA

Согласно новому закону, принятому властями Новой Зеландии, туристы должны по требованию пограничников в аэропортах предоставлять пароли или отпечатки пальцев к своему смартфону, пишет портал "Туристер.ру".

Пограничники могут потребовать от туристов любой доступ к их мобильным устройствам (телефонам, планшетам и т. д.) — будь то пароль, пин-код, отпечаток пальца для разблокирования гаджета.

В случае отказа выполнить требование офицера, туристу грозит штраф до 5 000 долларов с конфискацией устройства для проверки.

Граждане Новой Зеландии восприняли новшество без энтузиазма, посчитав, что оно нарушает неприкосновенность частной жизни.

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Delfi Turgid

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