В аквариуме, на корабле и на природе: Топ-10 самых впечатляющих в мире лифтов

Зачем подниматься по лестнице, если можно ехать в лифте? И зачем ехать в "так себе" лифте, если можно покататься в наиболее впечатляющих достижениях инженерной мысли? Вот 10 лифтов, обслуживающих известные достопримечательности или поднимающие туристов туда, куда ногами они бы шли очень долго. Более того — топ-10 самых впечатляющих лифтов из всех подобных!

Исторический лифт в Бад-Шандау (Германия)

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Бад-Шандау — спа-курорт в Германии, а лифт для него был построен в 1904 году, его высота составляет 52,6 метра. Стальная башня выполнена в стиле модерн и помимо того, что в ней "катается" лифт, башня также может быть и обзорной.

Электромотор лифта питается электричеством, которое вырабатывается с помощью энергии воды на Лихтенхайнском водопаде, по крайней мере так было поначалу. На случай суровых зим и ЧП были аккумуляторы. Кстати, вы вполне могли видеть лифт совсем недавно — он "снялся" в фильме The Grand Budapest Hotel.

Что до практического применения — лифт поднимает гостей на смотровую площадку и позволяет сэкономить немного сил, поднимаясь на гору. Одна поездка стоит 1,8 евро, туда и обратно — 2,8 евро. Зимой лифт работает с 9 до 17 часов, летом — на несколько часов дольше.

Больше информации: bad-schandau.de