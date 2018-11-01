В Амстердаме могут перенести Квартал красных фонарей

Delfi Turgid
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В Амстердаме могут перенести Квартал красных фонарей
Foto: antjeverena / cc

В Нидерландах представители политических партий GroenLinks, D66 и SP выступили с предложением о переносе Квартала красных фонарей из центра города, пишет портал tourister.ru.

Издание Parool пишет, что политики беспокоятся о комфорте женщин, работающих в квартале, которые сейчас страдают от толп туристов. Гости Амстердама разглядывают сотрудниц секс-индустрии, шумят и фотографируют, при этом не спешат обратиться к ним за услугами. Таким образом, доход женщин падает.

Если квартал перенесут за пределы центра города, повысится безопасность и анонимность женщин, также это привлечет больше клиентов.

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Delfi Turgid

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