В Амстердаме могут перенести Квартал красных фонарей

В Нидерландах представители политических партий GroenLinks, D66 и SP выступили с предложением о переносе Квартала красных фонарей из центра города, пишет портал tourister.ru.

Издание Parool пишет, что политики беспокоятся о комфорте женщин, работающих в квартале, которые сейчас страдают от толп туристов. Гости Амстердама разглядывают сотрудниц секс-индустрии, шумят и фотографируют, при этом не спешат обратиться к ним за услугами. Таким образом, доход женщин падает.

Если квартал перенесут за пределы центра города, повысится безопасность и анонимность женщин, также это привлечет больше клиентов.