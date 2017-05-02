Запрет, в частности, касается употребления алкоголя в парках, садах, скверах, на территории жилых кварталов и прогулочных зон. Распитие спиртных напитков в неположенных местах будет караться штрафом в 100 лир (около 1,6 тысячи рублей).

Распитие алкоголя карается штрафом в "открытых для общественного пользования парках, садах, скверах, открытых площадках, не оснащенных какими‑либо сооружениями, жилых кварталах, автодорогах, пикниковых зонах и местах проведения археологических раскопок, зданиях железнодорожных и автовокзалов, улицах, переулках, исторических местах и местах проведения культурных мероприятий, культовых сооружениях, заброшенных зданиях, строительных площадках, помещениях для банкоматов, пространствах под мостами, прогулочных зонах в пределах границ муниципалитетов, а также любых транспортных средствах вне зависимости от места их парковки", пишет Рамблер/Путешествия.

Анталья считается одним из самых популярных направлений отдыха у российских туристов в Турции. Только за первые два месяца 2017 года россияне приобрели 27 тысяч путевок на курорты провинции. В феврале рост российского турпотока в Анталью вырос в 35 раз (до 12 679 путешественников) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.