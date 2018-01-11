В Барселоне подорожало посещение достопримечательностей

Мэрия Барселоны с начала 2018 года повысила стоимость посещения ряда популярных достопримечательностей. Так, впервые с 2015 года подорожал вход в барселонский зоопарк - теперь стоимость билета для взрослых составит 21,4 евро (на 1,5 евро больше чем ранее), для детей - 12,95 евро (на 1 евро больше).

Как сообщает travel.ru со ссылкой на "Испанию по-русски", власти Барселоны настаивают на том, что местный зоопарк и так является одним из самых дешевых в Европе - например, в Мадриде билет в зоопарк стоит 23 евро, а в Валенсии - 23,8 евро.

Также впервые за пять лет выросла стоимость посещения платной зоны Парка Гуэль, которая принимает максимум 400 человек каждые полчаса. Цена вырастет на 50 евроцентов и составит 7,5 евро для билетов, купленных через интернет и 8,5 для билетов в кассах парка.