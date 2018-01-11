В Барселоне подорожало посещение достопримечательностей

Delfi Turgid
Оставить комментарий
В Барселоне подорожало посещение достопримечательностей
Foto: Vida Press

Мэрия Барселоны с начала 2018 года повысила стоимость посещения ряда популярных достопримечательностей. Так, впервые с 2015 года подорожал вход в барселонский зоопарк - теперь стоимость билета для взрослых составит 21,4 евро (на 1,5 евро больше чем ранее), для детей - 12,95 евро (на 1 евро больше).

Как сообщает travel.ru со ссылкой на "Испанию по-русски", власти Барселоны настаивают на том, что местный зоопарк и так является одним из самых дешевых в Европе - например, в Мадриде билет в зоопарк стоит 23 евро, а в Валенсии - 23,8 евро.

Также впервые за пять лет выросла стоимость посещения платной зоны Парка Гуэль, которая принимает максимум 400 человек каждые полчаса. Цена вырастет на 50 евроцентов и составит 7,5 евро для билетов, купленных через интернет и 8,5 для билетов в кассах парка.

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Барселона запускает экскурсии с эффектом дополненной реальности

Барселона запускает экскурсии с эффектом дополненной реальности

Куда уехать на пенсии: топ-10 стран

Куда уехать на пенсии: топ-10 стран

8 городов Испании, куда лучше ехать осенью, чем летом

8 городов Испании, куда лучше ехать осенью, чем летом

Рекламные статьи
По следам победителя конкурса: в Турайдском музее-заповеднике или в Божьем саду

По следам победителя конкурса: в Турайдском музее-заповеднике или в Божьем саду

EDEN - Самые выдающиеся европейские достопримечательности в Латвии

EDEN - Самые выдающиеся европейские достопримечательности в Латвии

ФОТО, ВИДЕО. Путешествие во времени: Стабурагс – место, куда наши бабушки ездили на экскурсии

ФОТО, ВИДЕО. Путешествие во времени: Стабурагс – место, куда наши бабушки ездили на экскурсии

Малоизвестный японский остров возглавил список самых крутых мест для путешествий по версии TripAdvisor (ВИДЕО)

Малоизвестный японский остров возглавил список самых крутых мест для путешествий по версии TripAdvisor (ВИДЕО)

В Барселоне подорожало посещение достопримечательностей

В Барселоне подорожало посещение достопримечательностей

ФОТО: Место, где рисовые поля — шедевры ландшафтного дизайна

ФОТО: Место, где рисовые поля — шедевры ландшафтного дизайна

Удивительные и неизвестные: 8 недооцененных туристами городов, в которых обязательно стоит побывать

Удивительные и неизвестные: 8 недооцененных туристами городов, в которых обязательно стоит побывать (1)

подробнее
Удивительные и неизвестные: 8 недооцененных туристами городов, в которых обязательно стоит побывать

Удивительные и неизвестные: 8 недооцененных туристами городов, в которых обязательно стоит побывать (1)

ФОТО, ВИДЕО. Путешествие во времени: Стабурагс – место, куда наши бабушки ездили на экскурсии

ФОТО, ВИДЕО. Путешествие во времени: Стабурагс – место, куда наши бабушки ездили на экскурсии

ФОТО: Место, где рисовые поля — шедевры ландшафтного дизайна

ФОТО: Место, где рисовые поля — шедевры ландшафтного дизайна

В Барселоне подорожало посещение достопримечательностей

В Барселоне подорожало посещение достопримечательностей

Малоизвестный японский остров возглавил список самых крутых мест для путешествий по версии TripAdvisor (ВИДЕО)

Малоизвестный японский остров возглавил список самых крутых мест для путешествий по версии TripAdvisor (ВИДЕО)

подробнее