В центре Праги ввели запрет на велосипеды

Delfi Turgid
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В центре Праги ввели запрет на велосипеды
Foto: Pixabay

Власти Праги решили запретить прогулки на велосипедах в популярных туристических кварталах в центре города, пишет "Туристер".

Так, в районе Прага 1 ездить на велосипеде запрещено с 10:00 до 17:00. Туристы не могут совершить велопрогулку по Вацлавской площади, улице Карлова у одноимённого моста, в еврейском квартале Йозефов.

Решение принято в целях повышения безопасности туристов. В мэрии считают, что улицы Праги не настолько широки, чтобы на них помещались и пешеходы и велосипедисты.

При этом владельцы компаний по аренде велосипедов ожидаемо оказались недовольны: они полагают, что число несчастных случаев с участием пешеходов и велосипедистов невелико, и предложили мэрии увеличить количество велодорожек в центре.

Напомним, ранее в центре чешской столицы были запрещены сегвеи и моторизированные двухколёсные транспортные средства.

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Delfi Turgid

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