В центре Рима появится пляжная зона

Delfi Turgid
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В центре Рима появится пляжная зона
Foto: Shutterstock

Этим летом в центре Рима появится искусственный пляж на берегу Тибра. Зона отдыха в 10 000 квадратных метров расположится в самой гуще достопримечательностей Вечного города, пишет портал 34travel.me.

Власти итальянской столицы создадут пляж у Тибра к лету 2018 года, заявила мэр Рима Вирджиния Раджи. Проект повторяет успех Парижа, где подобные пляжи разместились вдоль берегов Сены. А в 2005 году в Риме, практически там же, уже была временная пляжная зона и бассейн.

Место для песчаной зоны отдыха уже нашли: возле моста Понте-Маркони, совсем недалеко от большей части городских памятников. Шезлонг – практически под замком Святого Ангела! Сам пляж будет состоять из нескольких секций, в некоторых из них поставят аттракционы. Для многих римлян планы мэрии оказались неожиданными, потому что эта часть побережья в основном ассоциируется у них с дикорастущей травой, мусором и бездомными.

"Тибр проходит через весь Рим, но, в отличие от рек многих европейских городов, не играет здесь серьезной роли. Мы хотим оживить и украсить набережные", – говорит Раджи. Кроме создания пляжа, проект также запустит разработку приложения, которое контролирует уровень загрязнения, "отряд" набережных дронов, чтобы те отслеживали количество мусора, и отряды велосипедной полиции для патрулирования набережных.

В прошлом году власти Рима запретили купаться в фонтанах летом, угрожая штрафом до € 240. Так что пляж в +35°C лишним точно не будет.

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Delfi Turgid

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