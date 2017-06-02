С 31 мая в Чехии начал действовать закон о полном запрете курения в любых заведениях общественного питания, остановках общественного транспорта, в школах, больницах, выставочных залах, театрах и кинотеатрах, на стадионах и игровых площадках. В аэропортах курени разрешено в специально отведенных для этого помещениях.

Запрет касается также кальянов и электронных сигарет - их пока можно курить только в ресторанах и барах, но запрещено - в других общественных местах.

Штраф за курение в общественном месте составляет 5 тысяч крон (189 евро) для нарушителя и до 50 тысяч крон (1890 евро) - для заведения, в котором закурили, пишет портал Travel.ru со ссылкой на издание Aktualne.cz.