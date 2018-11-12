В Дании собачьи упряжки признали официальным видом транспорта

Delfi Turgid
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В Дании собачьи упряжки признали официальным видом транспорта
Foto: Sputnik/Scanpix

Как сообщает Министерство транспорта Дании, с начала 2019 года собачьи упряжки будут являться официальным видом транспорта — на них можно будет передвигаться по автодорогам и рядом с ними, пишет портал "Туристер.ру".

Ранее в Дании ездить на собачьих упряжках можно было только в специально отведенных местах. Теперь сани и тележки на колёсах, запряженные ездовыми собаками, стали полноценным видом транспорта.

Езда на собачьих упряжках в Дании является традиционным способом передвижения. В стране имеется организация Dansk Polarhunde Klub, в которую объединились владельцы собачьих упряжек. Клуб проводит тренировки для всех желающих, экскурсии для туристов и устраивает совместные выезды.

Source info

Delfi Turgid

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