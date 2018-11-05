В деревне Санта-Клауса в Лапландии построят снежный замок муми-троллей

В деревне Санта-Клауса в Лапландии к Новому году возведут снежный замок муми-троллей, пишет финское издание Yle.

В Деревне Санта-Клауса этой зимой построят снежный замок Moomin Snowcastle. Крепостная стена будет окружать территорию в 10 000 квадратных метров. Площадь территории внутри стен в два раза превышает площадь других строящихся в Лапландии снежных замков, но сам замок занимает лишь небольшую часть этой площади.

Moomin Snowcastle откроется 20 декабря и будет работать до конца марта. На территории крепости будут построены, в числе прочего, снежный лабиринт, кафе и ледовый бар.

Foto: Shutterstock

– Туроператоры проявили заинтересованность, и мы уже заключили ряд контрактов. Туристы будут приезжать из разных стран, прежде всего из Азии, – говорит член правления компании Gemette Oy Микко Косонен.

Gemette Oy основан финско-китайской супружеской парой. Они собираются в будущем построить снежную крепость, которая будет открыта круглый год. Финансировать проект будет группа китайских инвесторов.