В деревню, в глушь, в Виндзор! Топ-8 поездок из Лондона на один день

Delfi Turgid
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Брайтон
В деревню, в глушь, в Виндзор! Топ-8 поездок из Лондона на один день
Foto: Shutterstock

Лондон поражает своим разнообразием — архитектуры, ландшафта, людей и развлечений, иногда даже настолько, что хочется куда-нибудь уехать. Если у вас есть всего лишь один день, то у нас есть несколько идей, где его можно провести в пределах Великобритании, пишет Lonely Planet.

Стоунхендж

В деревню, в глушь, в Виндзор! Топ-8 поездок из Лондона на один день
Foto: Pixabay

Стоунхендж похож на удивительный трюк — посетив его, у людей в голове остается ощущение загадки, но никто не знает почему. Но что известно точно? А только то, что это круг из массивных доисторических камней, которые установили около пяти тысяч лет назад и это делает Стоунхендж старше пирамид в Гизе. Самые большие камни весят 25 тонн и достигают в высоту 9 метров.

Что посмотреть?

Хотя сами камни трогать нельзя, между ними можно прогуляться. Центр для посетителей предлагает интерактивную презентацию, в которой вы сможете насладиться сменой времен года посреди камней. Если у вас есть личный транспорт, то отправляйтесь в Авебери — там есть еще один каменный комплекс и его можно трогать.

Где поесть?

На месте есть кафе, где готовят сэндвичи и супы. Лучше всего устроить пикник. А если доберетесь до Авебери, то загляните в кафе Circles.

Как добраться?

Из Лондона поезда в Солсбери ходят каждые 30 минут, и поездка занимает полтора часа. В Солсбери садитесь на туристический автобус, который привезет вас прямо к Стоунхенджу.

1 8
Брайтон

Source info

Delfi Turgid

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