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Увидеть древние наскальные рисунки и диких животных, посетить средневековые замки и попробовать силы в рафтинге по северным рекам: Рамблер/Путешествия представляют 7 уникальных автомобильных маршрутов по Финляндии с посещением Озерного края, берегов Балтийского моря, Полярного круга и другим природных достопримечательностей страны.
Озерная Финляндия
Время прохождения маршрута: 12 дней.
Отправная точка: Хельсинки.
Конечная точка: Хельсинки.
Уровень сложности: легкий.
12-дневный туристический маршрут проведет от исторических островов Хельсинки к Озерному краю Финляндии и обратно на юг — к берегам Балтийского моря. По пути можно увидеть остров Валлисаари, шведскую крепость Олавинлинна, фабрику в деревне Верла, внесенную в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также речные пороги Лангинкоски, где можно половить рыбу. А еще — увидеть диких животных, отправиться на рафтинг по водным порогам и насладиться типичными финскими пейзажами в национальном парке Линнансаари.