В дьюти-фри дешевле, авиабилеты заранее и еще 8 мифов о путешествиях, в которые надо перестать верить

Не стоит верить всем рекомендациям о путешествиях, которые вы слышите. Многие из них уже давно потеряли актуальность. Reader’s Digest рассказывает о самых распространенных из них.
Авиабилеты нужно покупать как можно заранее, чтобы сэкономить
Этот миф появился в 1960-х, когда самолеты летали намного реже. В то время с приближением даты рейса его востребованность сильно повышалась, поскольку других вариантов особо не было. В наши дни существует масса альтернатив, и поэтому спрос довольно уравновешенный. Более того, у вас есть возможность купить билет в последнюю минуту, поскольку компании стараются максимально заполнить самолет. Выгоднее всего покупать билеты за 6-7 недель до рейса.
- 1. От воздуха в самолете можно заболеть
- 2. Лучшие гостиничные предложения можно найти на трэвел-вебсайтах
- 3. Приходите пораньше, чтобы избежать толп туристов
- 4. Всегда доверяйте выбору местных
- 5. Питаться стрит-фудом небезопасно
- 6. Джетлаг происходит от недосыпа
- 7. Не стоит ехать в страны, не рекомендованные правительством
- 8. Носите деньги в специальном кошельке
- 9. В дьюти-фри цены всегда ниже