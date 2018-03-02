В европейском отеле вместо воды из кранов потечет пиво (ВИДЕО)

Delfi Turgid
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В европейском отеле вместо воды из кранов потечет пиво (ВИДЕО)
Foto: Shutterstock
Lenta.ru

В 2019 году в шотландском Абердиншире откроется пивной отель, сообщает The Guardian. Пивоварня BrewDog планирует открытие гостиницы DogHouse для любителей крафтового пива. Отель будет размещаться в штаб-квартире компании, предлагая посетителям 26 дизайнерских номеров. Каждую комнату оснастят водопроводным краном, из которого круглосуточно будет течь пиво. Кроме того, в ванных установят холодильники со всеми видами напитка, имеющимися в ассортименте BrewDog.

Компания разработала концепцию пивного отеля еще в 2009 году. За 10 лет им удалось собрать около 60 миллионов евро от 73 тысяч инвесторов. Все, кто вложил средства в строительство, получат статус особых гостей.



"DogHouse — наш подарок страстным поклонникам пива, которые совершают паломничество на наш пивоваренный завод в Абердиншире. Пивной отель всегда был нашей мечтой, и теперь мы наконец можем реализовать проект прямо в нашем главном офисе", — сказал соучредитель BrewDog Джеймс Уатт.

В ноябре 2017 года в сети появилась видеозапись из парижского ресторана для нудистов O'Naturel. Окна ресторана плотно занавешены, чтобы не привлекать внимания прохожих. Обязательное условие заведения — посетители ресторана должны быть полностью голыми. Перед тем как приступить к трапезе, гости снимают одежду и убирают ее в индивидуальные шкафчики. Одетыми внутри заведения остаются только официанты. O'Naturel работает по ночам, предварительное бронирование обязательно.

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Delfi Turgid

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