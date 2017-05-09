Этот мост находится в немецком регионе Гарц. Как утверждают строители, теперь он стал самым длинным таким пешеходным мостом в мире.

Точную длину новой туристической достопримечательности Саксонии-Анхальт пока держат в тайне, сообщив лишь, что по этому показателю он превосходит 439-метровый сочинский мост в Ахштырском ущелье. По этому пешеходному висячему мосту можно будет совершить прогулку над долиной реки Раппбоде (Rappbode) - притока Зале. Есть также площадка для банджи-джампига.

В 1950-х годах в этих местах построили дамбу 106-метровой высоты - самую высокую в Германии. Образовавшееся озеро является одним из самых больших питьевых водохранилищ ФРГ. Рядом находится гора Броккен, описанная Гете в трагедии "Фауст ".