В гостях у Диониса: 6 лучших винных регионов Европы

Живописные пейзажи, обширные виноградники, богатая история и лучшие вина в мире — чего еще желать любителям вин и путешествий? Wanderlust рассказывает о шести лучших винных регионах Европы, в которых вы можете побывать.

Лангедок, Франция

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Лангедок-Руссильон, который чаще всего называют просто Лангедок, — исторический район на южном побережье Франции, где производится более чем треть всех вин страны. На промежуток с мая по август приходится пиковый сезон роста, когда очень сухо, а большинство осадков выпадает зимой. Лангедокские равнины — самый жаркий и засушливый регион Франции.

Лангедок — одна из самых разнообразных областей страны. Это земля пляжей, гор и идиллических деревушек, которая протягивается от побережья Средиземного моря и Пиренеев на юге до Национального парка Севенны на севере.

На побережье находятся просторные пляжи, обширные болота, любопытные города Монпелье с хорошо сохранившимся средневековым кварталом и Ним, известный своими римскими руинами. Здесь находится акведук Пон-дю-Гар — одно из самых впечатляющих римских сооружений, которые сохранились в Европе по сей день. Внутри региона находится укрепленный город Каркассон и катарские замки Керибюс и Пейрепертус. На севере региона вас ждет земля лесов, пещер и ущелий, в том числе и Тарнское ущелье (Горж-дю-Тарн).

Обязательно попробуйте: вино Benjamin Darnault Minervois (2016). Мягкое, классическое вино, вручную отобранное из лучших кюве Минервуа в Лангедоке.