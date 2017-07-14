В гостях у гейши. Особенности сексуальной культуры в современной Японии

Представление о том, что гейша это обыкновенная проститутка, только японская, появилось сразу после Второй мировой войны, когда страну наводнили оккупационные войска. Бравые американские солдаты, отправляясь в увольнение, постоянно охотились за выпивкой и сексуальными утехами. Не слишком образованные, не знавшие языка и не привыкшие погружаться в чужую культуру, зато молодые и переполненные тестостероном, они быстро превратили слово "гейша" в синоним девушки по вызову. Местные сутенеры им, понятное дело, не возражали.

Развлечение для путников

На самом деле все не совсем так. Или, точнее, совсем не так. Первые упоминания о гейшах относятся к XIV-XV векам. По-японски "гей" означает "искусство", а "ся" — "человек". Таким образом, гейша буквально означает "человек искусства". Так называли людей, которые развлекали гостей на банкетах. Изначально это были мужчины из незнатных самурайских семей.

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После того как в самом начале XVII столетия сегун Токугава Иэясу объединил страну и перенес столицу из Киото в Эдо (нынешний Токио), он начал строить дороги — широкие и удобные для передвижения тракты. Первая и самая важная связала два главных города, отстоящих друг от друга на 500 с лишним километров. На ней через каждые тридцать километров были оборудованы станции, где можно было отдохнуть и переночевать. Очень быстро там возникли чайные дома. Чтобы повысить популярность своих заведений, владельцы стали нанимать на работу красивых и умных девушек. Крестьянки для этого не годились, но на рынке на тот момент оказалось много представительниц самурайских семей. До того как Токугава усмирил мятежные кланы, в междоусобицах погибло огромное количество самураев. Их жен, сестер и дочерей никто не собирался содержать. Чтобы выжить, женщины охотно устраивались в заведения на трактах.

Благородные девушки, обученные хорошим манерам, способные поддержать разговор, умеющие танцевать и играть на музыкальных инструментах, быстро завоевали популярность. Теперь именно их стали называть гейшами. Иные дамы могли реально прославить свое заведение. В японских путеводителях XVII-XIX веков даже указывалось, в какие чайные дома непременно стоит заглянуть ради приятного досуга. При этом речь не шла о сексе. Гейши продавали свое искусство. За проститутками, коих тоже было немало, закрепился другой термин. Их звали девушками, которые накладывают рис.

Лучшие гейши, по общему мнению, работали на самой последней станции в Киото. Именно там вырос знаменитый чайный квартал Гион, где до сих пор существует закрытое сословие гейш.