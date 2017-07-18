Букингемский дворец в районе Вестминстер ведет свою историю начиная с XVIII века. Сначала было построено только одно здание для герцога Букингемского, получившее название Бакингем-хаус. Главным наследником стал Чарльз Шеффилд, который продал здание королю Георгу III. Монарх решил изменить его интерьер: построил огромную библиотеку и украсил стены дома портретами знаменитых итальянских художников.

В 1837 году при вступлении королевы Виктории на престол дворец был объявлен официальной резиденцией британских монархов. Во время ее правления Букингемский дворец приобрел современный вид: внутренние помещения стали еще роскошнее, появились новые сады, искусственные водопады и озера.

Дворец выполнен в неоклассическом стиле. Изначально георгианский интерьер включал в себя искусственный мрамор и синий и розовый ляпис, но потом все было переделано под французский стиль Belle Epoque — в кремовые и золотые тона. Некоторая часть небольших приемных покоев была обставлена в китайском стиле.

В августе и сентябре королева покидает дворец с ежегодным визитом в Шотландию, и 19 парадных залов открывают для туристов.

Одна из самых выдающихся частей Букингемского дворца — это балкон, на который в дни самых важных государственных праздников выходят Елизавета II, ее сын Чарльз и два внука, чтобы поприветствовать народ.