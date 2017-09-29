В гостях у собаки Баскервиллей. Топ-6 самых красивых болотных троп Латвии

1. Тейчи — крупнейшее в Латвии, но с ограниченным доступом
Это самое большое верховое болото в Латвии, сердце одноименного заповедника площадью более 19 тыс. га. В целом там растут 688 сортов цветковых и папоротниковидных растений (38 из них охраняемые), а также 217 видов мха (24 из них охраняемые). Поскольку доступ в заповедник ограничен, весьма вольготно там себя чувствуют и дикие животные. Административно заповедник "Тейчи" находится на территории трех краев: Мадонского, Вараклянского и Крустпилского.
А теперь о грустном. Простой человек может посетить болото и заповедник двумя способами — прогулявшись по благоустроенной 3,5-километровой тропе "Силдас" в Метриенской волости Мадонского края, либо забравшись на смотровую башню у шоссе Екабпилс-Резекне. Но прогулка по тропе возможна строго в сопровождении гида и по предварительной записи! Просто потому, что заповедник Тейчи обладает особым статусом особо охраняемой природной зоны. Нельзя просто так взять и приехать туда. Правда, на смотровую башню вход свободный, что несколько смягчает удар.
Больше информации и контакты гидов — на сайте Мадонского самоуправления.
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- 3. 4. Болото Тейрумниеку — для тех, кого занесло в Резекненский край
- 4. 5. Седское болото — 10 километров чистого приключения
- 5. 6. Тропа Пурэзера — для тех, кто озера любит больше, чем болота