В гостях у "-завров": 7 самых настоящих "Парков Юрского периода"

Delfi Turgid
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Карьер Мессель, Германия
В гостях у "-завров": 7 самых настоящих "Парков Юрского периода"
Foto: Pixabay

Останки динозавров находят по всему миру, и любителей этих доисторических животных также хватает. Wanderlust рассказывает о местах, где можно увидеть настоящие отпечатки лап динозавров, их окаменелые останки, а также о тематических парках развлечений.

Юрское побережье, Великобритания

В гостях у "-завров": 7 самых настоящих "Парков Юрского периода"
Foto: Pixabay

Юрское побережье простирается на 155 км в длину между городками Эксмут и Стадленд-Бэй. Это единственный природный объект Всемирного наследия на территории страны. Слои почвы хранят в себе 185-миллионную историю Земли, и археологи постоянно находят удивительные артефакты Юрского периода.

Мэрия Эксмута недавно представила коллекцию динозавров в музеях города, а в Киммеридже в современном музее Морской жизни Юрского периода (The Etches Collection) выставлена превосходная коллекция ископаемых останков, найденных на Юрском побережье основателем музея Стивом Этчесом за 30 лет. Коллекция насчитывает около 2000 экспонатов. Используя современные компьютерные технологии, посетители музея погружаются в опасный и великолепный мир динозавров, которых можно увидеть так же реально, как и слонов или медведей.

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Карьер Мессель, Германия

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Delfi Turgid

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