Отдохнуть от шума больших городов и современного ритма жизни туристам предлагают в Аджарии. Путешественников доставляют на горные пастбища на микроавтобусах, а жить им предстоит в палатках либо в деревянных пастушьих домах. Желающих провести неделю-другую на пастбищах оказалось так много, что власти подумывают о выделении дополнительных микроавтобусов для перевозки туристов.