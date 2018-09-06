В Индии появится 17 первоклассных курортов на берегу океана

Индийское правительство создает условия для развития 17 новых курортов по всей стране для того, чтобы более эффективно использовать собственную береговую линию.

По данным издания, протяженность береговой линии Индии составляет 7 517 километров. При этом количество туристов, прибывших на морские курорты, в 2017 году достигло 10,4 млн человек. И это в три раза меньше, чем привлек, например, Таиланд. При протяженности береговой линии в 3 219 км королевство посещает ежегодно 35 млн, пишет Turizm.ru.

Индия надеется создать такую же мощную индустрию туризма, развивая пляжный отдых по всей стране. В ближайшие четыре года индийское правительство решило построить 17 новых прибрежных курортов по всей стране.

В настоящий момент завершен проект рекреационной зоны и пляжа в городе Какинада штата Андхра-Прадеш. Там появился музыкальный фонтан, современное озеленение, стеклянный пешеходный мост, картинная галерея и фуд-корт. На Какинаде планируется проводить лазерные шоу на фоне моря и морской гавани.