В Индии появится 17 первоклассных курортов на берегу океана

Delfi Turgid
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В Индии появится 17 первоклассных курортов на берегу океана
Foto: Shutterstock

Индийское правительство создает условия для развития 17 новых курортов по всей стране для того, чтобы более эффективно использовать собственную береговую линию.

По данным издания, протяженность береговой линии Индии составляет 7 517 километров. При этом количество туристов, прибывших на морские курорты, в 2017 году достигло 10,4 млн человек. И это в три раза меньше, чем привлек, например, Таиланд. При протяженности береговой линии в 3 219 км королевство посещает ежегодно 35 млн, пишет Turizm.ru.

Индия надеется создать такую же мощную индустрию туризма, развивая пляжный отдых по всей стране. В ближайшие четыре года индийское правительство решило построить 17 новых прибрежных курортов по всей стране.

В настоящий момент завершен проект рекреационной зоны и пляжа в городе Какинада штата Андхра-Прадеш. Там появился музыкальный фонтан, современное озеленение, стеклянный пешеходный мост, картинная галерея и фуд-корт. На Какинаде планируется проводить лазерные шоу на фоне моря и морской гавани.

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Delfi Turgid

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