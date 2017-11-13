В Исландии открылся отель "Пять миллионов звезд" - со спальнями в прозрачных пузырях

В Исландии создатели отеля The Bubble придумали, как обеспечить постоятельцев всех номеров шикарными видами и получить категорию даже не пять звезд, а все пять миллионов звезд.

В Скалхольте, примерно в часе езды от Рейкьявика, каждому из гостей отеля предлагают ночлег в самом сердце дикой природы - в полностью прозрачных сферах, которые позволяют любоваться окрестностями и северным сиянием с полным комфортом, пишет The Daily Mail.

Foto: Caters News/Scanpix/LETA

Необычный отель предлагает номера пяти категорий, согласно которым варьируется набор предоставляемых удобств. Однако в целом номера выглядят одинаково - это двуспальные кровати, помещенные в прозрачные пузыри посреди леса.

Все сферы имеют выходы к общим ванным комнатам и кухням. Конструкции поддерживают форму благодаря избыточному давлению, созданному бесшумной вентиляционной системой. В пузырях предусмотрены нагревательные элементы с термостатами, так что температура внутри остается комфортной даже в суровые зимы. Воздух внутри номера полностью обновляется пять раз в час, что обеспечивает оптимальную влажность.

Foto: Caters News/Scanpix/LETA

Чтобы обеспечить гостям конфиденциальность, компания не предоставляет точный адрес пузырей до тех пор, пока проживание не будет оплачено хотя бы частично. Стоимость номеров составляет от 135 фунтов стерлингов за ночь.

Основатель отеля Роберт Робертсон говорит, что придумал прозрачные номера после множества разговоров с путешественниками, которые уставали ждать на холоде появления северного сияния.