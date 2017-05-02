Результатом работы мадридских пивоваров и мороженщиков стало мороженое из пива под маркой Enigma Origen. Оно сделано исключительно из натурального сырья без использования ароматизаторов, консервантов или вкусовых добавок.

Мороженое янтарного цвета обладает привкусом шоколада, кофе и карамели, характерными для сортов крафтового пива, которые выпускают пивовары из Cervezas Enigma, а также классическим стойким послевкусием хмеля и солода.

Пока пивное мороженое можно будет попробовать только в ресторанах "высокой кухни", куда обе компании поставляют свою продукцию. Новый продукт – это и отличный десерт, и прекрасное дополнение ко вторым блюдам, включая мясные.

Если хочется просто выпить бокальчик хорошего пива без экспериментов, предлагаем взглянуть на карту Vinepair, которая показывает лучшие пивоварни в каждой стране.