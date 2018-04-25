В испанском городе Пальма запретят сдавать квартиры туристам

bbcrussian.com
1 комментарий
В испанском городе Пальма запретят сдавать квартиры туристам
Foto: Shutterstock

Испанский курортный город Пальма на острове Мальорка с июня запретит владельцам квартир сдавать жилье в аренду туристам. Это первое подобное решение местных властей в Испании.

Местные жители давно жалуются на рост стоимости аренды жилья, обусловленный появлением большого числа сайтов и приложений, предлагающих аренду на короткий срок.

Мэр Пальмы заявил, что эта мера станет примером для других городов, страдающих от массового туризма. Но ассоциации предпринимателей предупреждают, что это решение скажется на доходах многих семей горожан.

Пока неясно, распространяется ли запрет лишь на частные квартиры, сдаваемые через приложения и сайты.

Дома и коттеджи не попадут под ограничения, за исключением находящихся в охранных зонах, в непосредственной близости от аэропортов и в промышленных зонах.

Почему было принято решение?

В Пальме, как и во многих других городах мира, вырос поток туристов. Частично это обусловлено увеличением числа предложений аренды жилья посредством мобильных приложений и интернет-сайтов.

Представители местной правящей коалиции, состоящей преимущественно из партий левого толка, привели в качестве основного аргумента результаты исследования, согласно которым, количество предлагаемых в аренду туристам нелицензированных квартир увеличилось на 50% с 2015 по 2017 год.

По данным испанской газеты El País, из 11 тыс. квартир, сдаваемых в аренду туристам в Пальме, лишь у 645 есть на это необходимая лицензия.

В испанском городе Пальма запретят сдавать квартиры туристам
Foto: Vida Press

Местное население недовольно растущими из-за туризма ценами. Сообщается, что с 2013 года арендная плата в Пальме выросла на 40%. Также вызывает недовольство ухудшение условий в ставших популярными среди туристов районах из-за шума и развязного поведения.

"Пальма - решительный и смелый город. Мы согласились на запрет, исходя из интересов горожан, и нам кажется, это задаст тенденцию для других городов, которые увидят, что в основе этого - определение баланса", - сказал мэр Антони Ногера.

Главный городской архитектор Хосе Ила сказал: "Существует параллель между развитием аренды туристического жилья и ростом цен на аренду. Все европейские города быстро трансформируются из-за этого процесса. Необходим порядок. В Пальме можно будет снять туристическое жилье, но только там, где оно должно быть".

В 2017 году в Пальме запретили рекламу нелицензированных квартир. Нарушение этого правила грозило большими штрафами. В Барселоне также ввели аналогичные ограничения.

В прошлом году Испания поставила рекорд по числу туристов - ее посетили 82 миллиона человек. Наибольшей популярностью пользовались Каталония и Балеарские острова.

Президент федерации сообществ жителей Пальмы Хоан Фортеса приветствовал решение местных властей, принятию которого предшествовала петиция с 6 тыс. подписей, сообщает газета Diario de Mallorca.

Однако местная организация Pimeco, предоставляющая интересы малого бизнеса, заявила, что аренда жилья туристами привела к росту потребительского спроса и стала важным источником доходов для многих владельцев квартир.

Ассоциация Habtur, курирующая вопросы аренды жилья туристам, заявила, что пострадают не только владельцы недвижимости, но также рестораны и магазины, а в результате люди могут лишиться рабочих мест.

Source info

bbcrussian.com

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Мальорка, Менорка, Ивиса или Форментера: как выбрать, куда именно поехать отдыхать?

Мальорка, Менорка, Ивиса или Форментера: как выбрать, куда именно поехать отдыхать?

Когда Канары надоели. 12 европейских островов, на которых стоит побывать

Когда Канары надоели. 12 европейских островов, на которых стоит побывать

Закрыть гештальт. 9 главных городов, которые надо посетить прежде чем гнаться за экзотикой

Закрыть гештальт. 9 главных городов, которые надо посетить прежде чем гнаться за экзотикой

Другая Прага: 6 причин уйти прочь от туристических троп

Другая Прага: 6 причин уйти прочь от туристических троп

В испанском городе Пальма запретят сдавать квартиры туристам

В испанском городе Пальма запретят сдавать квартиры туристам (1)

Страна банкиров, часов и шоколада: 14 лучших достопримечательностей Швейцарии

Страна банкиров, часов и шоколада: 14 лучших достопримечательностей Швейцарии

В аквапарке Абу-Даби открывается уникальный кинотеатр, затапливаемый водой во время сеанса

В аквапарке Абу-Даби открывается уникальный кинотеатр, затапливаемый водой во время сеанса

Сила камней: 5 мест в Латвии, где можно увидеть крупнейшие валуны страны

Сила камней: 5 мест в Латвии, где можно увидеть крупнейшие валуны страны

подробнее
Страна банкиров, часов и шоколада: 14 лучших достопримечательностей Швейцарии

Страна банкиров, часов и шоколада: 14 лучших достопримечательностей Швейцарии

Сила камней: 5 мест в Латвии, где можно увидеть крупнейшие валуны страны

Сила камней: 5 мест в Латвии, где можно увидеть крупнейшие валуны страны

В испанском городе Пальма запретят сдавать квартиры туристам

В испанском городе Пальма запретят сдавать квартиры туристам (1)

В аквапарке Абу-Даби открывается уникальный кинотеатр, затапливаемый водой во время сеанса

В аквапарке Абу-Даби открывается уникальный кинотеатр, затапливаемый водой во время сеанса

Как подготовиться к авиакатастрофе? Инструкция для пассажиров

Как подготовиться к авиакатастрофе? Инструкция для пассажиров (5)

подробнее