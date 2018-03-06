В каких странах живут самые бережливые люди и как они экономят?

У людей, живущих по всему миру, есть свои привычки, связанные с экономией. Далеко не в каждой стране жители тратят деньги каждый день, выбирая разные способы для сбережения: наличными и пр. Эксперты из компании Revolut провели исследование, собрав множество примеров самых разных способов экономии в мире и рассказали о том, какие страны входят в ТОП-10 наиболее бережливых стран. Как вы думаете, есть ли Латвия в этом списке?

Если вы до сих пор думали, что у вас нет прочно закрепившихся привычек по экономии, можете утешиться тем, что население России вообще редко вспоминает об этом. Почти две трети населения страны ничего не откладывает, а те, у кого это получается, чаще всего инвестируют средства в недвижимое имущество или золото.

Немало стран выбирает общинную экономию: в Южной Африке действуют ассоциации по экономии, формируемые личными приглашениями, называемые "стоквеллами", которые предоставляют микрофинансирование члену такой ассоциации. В такую группу входит 5–20 человек, которые вносят неизменную сумму денег в центральный фонд каждую неделю или две, или ежемесячно. Такие ассоциации действуют в качестве круговой кредитной унии или схемы сбережений.

Foto: Shutterstock

В Южной Америке схожие клубы общинной экономии называются tanda, но в Мексике можно встретить другое название − cundina, в Перу − junta, в Чили − polla, а в Бразилии − pandeira. Такой метод экономии обеспечивает отсутствие легкой доступности денег, и, кроме того, дает людям важный социальный, общинный стимул ежемесячно экономить средства, делая периодические вклады. Часто члены таких сообществ связаны узами родства или дружбы, организуют встречи или общие празднества.

Кажется, что такая идея общинной экономии привлекает людей, живущих в различных уголках мира. По всему миру можно найти почти 200 названий таких сообществ на разных языках: в Руанде их называют chamas, в Западной Африке − susu, на Филиппинах − paluwagan, в Китае − hui, а на Карибских островах − osusu.

Но в таких странах, как Таиланд или Филиппины, разные изделия, к примеру, ювелирные, считаются более престижным методом сбережений, нежели любые другие способы, поэтому большая часть откладываемого капитала инвестируется именно в такие изделия. В Индии, тем временем, царствуют наличные деньги и золото. Золото здесь считается одной из самых безопасных инвестиций: семьи всегда обмениваются золотом на свадьбах, и в стране продолжают верить, что стоимость золота будет и дальше расти.

Foto: Shutterstock

В большинстве стран Южной Америки, к примеру, в таких, как Чили или Аргентина, бережливые люди, как правило, выбирают способ хранения наличных денег дома, нежели в банках. А тем временем в Японии популярность набрал метод сбережений под названием kakebo, который подразумевает распределение средств на несколько категорий таких необходимых затрат, как еда, развлечения, транспорт, бытовые расходы и т.д. Это заставляет людей внимательно следить за тем, куда уходят их деньги, и помогает откорректировать свои расходы. Кроме того, этот способ помогает следить и за тем, где вы потратили денег больше, чем следовало.

Самые экономные страны в мире

Вот десяток стран, в которых живут самые бережливые люди в мире, а также средняя часть их доходов, которую домашние хозяйства откладывают:

1. Китай – 37,0%

2. Швейцария –19,1%

3. Люксембург – 18,4%

4. Швеция – 15,1%

5. Германия – 9,8%

6. Корея – 9,1%

7. Австрия – 7,5%

8. Эстония – 7,4%

9. Венгрия – 7,3%

10. Чехия – 6,7%

Для сравнения: показатель сбережений в Литве и Латвии отрицательный: –4,1% и –10,2% соответственно. Отрицательный показатель говорит о том, что население страны в среднем тратит больше, чем зарабатывает.

Источники: Показатели сбережений ОЭСР за 2017 г.