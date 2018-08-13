В Карелии сгорела деревянная церковь XVIII века

BBC News Русская служба
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В Карелии сгорела деревянная церковь XVIII века
Foto: TASS/Scanpix/LETA

В Карелии, в городе Кондопога сгорела деревянная церковь Успения Пресвятой Богородицы, построенная в XVIII веке. Региональное управление МЧС сообщило, что церковь сгорела полностью.

В Карелии сгорела деревянная церковь XVIII века
Foto: AP/Scanpix/LETA

Одна из версий возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем со стороны туристов. Власти Карелии собираются восстановить церковь.

"Полностью есть научная документация, замеры, мы все про нее знаем. Другой вопрос, сколько это денег и времени", - говорит Светлана Куспак, главный специалист управления по охране объектов культурного наследия.

В Карелии сгорела деревянная церковь XVIII века
Foto: TASS/Scanpix/LETA

Деревянная церковь Успения Пресвятой Богородицы была построена еще в 1774 году. Высота постройки - 42 метра, она считается одной из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере. Она является памятником заонежской деревянной архитектуры и филиалом Кондопожского городского краеведческого музея.

В Карелии сгорела деревянная церковь XVIII века
Foto: TASS/Scanpix/LETA

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BBC News Русская служба

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