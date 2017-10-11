Здание возвели на острове Сегера в Лайкипии — одном из самых популярных мест для сафари в стране. Отель был полностью построен из вторсырья. При его создании использовалась отработанная древесина и ветви деревьев. При этом внутри созданы все необходимые для комфортабельного пребывания условия.

Единственный номер гостиницы оборудован ванной комнатой и туалетом. Гости могут отдохнуть как на кровати внутри помещения, так и крыше здания. Стоимость проживания составляет 1150 долларов в сутки. В эту цену входит также питание и шампанское.

В конце сентября в Австралии открылся первый в мире отель из песка, однако он проработал лишь три дня. Его создатели рассказали, что он не был рассчитан на длительное использование.