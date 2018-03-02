В Киеве открывают секс-отель с комнатами пыток и кабинетом гинеколога (ФОТО)

Delfi Turgid
1 комментарий
В Киеве открывают секс-отель с комнатами пыток и кабинетом гинеколога (ФОТО)
Foto: Shutterstock
newsru.com

В Киеве в середине марта откроют отель Cherry Twins, который построили специально для занятий сексом. Ожидается, что посетителями гостиницы станут пары, желающие претворить в жизнь свои сексуальные фантазии. Постояльцам обещают полную конфиденциальность.

Отель не предлагает гостям никаких услуг сексуального характера, которые на Украине запрещены законом, пишет Kyiv Post. Cherry Twins - это трехэтажное здание, в котором размещены бар, секс-шоп и восемь тематических комнат. В отеле есть "мавританский гарем", "будуар королевы", "комната пыток", "кабинет врача", "школьный класс", "готический замок" и "комната для доминирования".



В каждом номере оставили набор секс-игрушек, которые гости могут свободно использовать: наручники, маски, хлысты и скамейки для порки. В секс-шопе предлагают купить более интимные гаджеты, которые не включены в стоимость комнаты.

Владельцы бизнеса говорят, что дизайн всех комнат был разработан в сотрудничестве с сексологами, поэтому каждый интерьер соответствует определенному психотипу.



Основатель Cherry Twins Елена Соловьева говорит, что подсмотрела идею секс-отеля у японцев. Там подобные заведения впервые открылись в 60-х годах XX столетия и пользуются бешеной популярностью. Соловьева уверена, что для Украины это "новая и уникальная идея", которая поможет людям разнообразить "сексуальную диету".

Из-за специфики работы владельцы отеля разработали свод строгих правил поведения для постояльцев. Так, арендовать номер могут только лица старше 21 года. Одновременно в комнате могут находиться не более четырех человек. В Cherry Twins запрещено оказывать сексуальные услуги за деньги. Также отель не несет ответственности за то, что происходит за закрытыми дверями. После каждого использования номера обещают тщательно стерилизовать, а гостям гарантируют анонимность.

Отель открывается 17 марта, но уже сейчас владельцы предлагают забронировать номера. Минимальный срок аренды составляет три часа и обойдется посетителям в сумму от 1,5 тыс. до 2 тыс. гривен. Целая ночь с девяти вечера до девяти утра стоит в три раза дороже.

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.
Рекламные статьи
Что такое Беларусь?

Что такое Беларусь?

В Киеве открывают секс-отель с комнатами пыток и кабинетом гинеколога (ФОТО)

В Киеве открывают секс-отель с комнатами пыток и кабинетом гинеколога (ФОТО) (1)

В европейском отеле вместо воды из кранов потечет пиво (ВИДЕО)

В европейском отеле вместо воды из кранов потечет пиво (ВИДЕО) (1)

Эстония или Латвия? 13 лучших стран для фрилансеров

Эстония или Латвия? 13 лучших стран для фрилансеров

Топ-6 вещей, на которые авиапилоты обращают внимание, когда сами летят в качестве пассажиров

Топ-6 вещей, на которые авиапилоты обращают внимание, когда сами летят в качестве пассажиров (4)

Пять вещей, которые непременно нужно увидеть в Алматы

Пять вещей, которые непременно нужно увидеть в Алматы (3)

подробнее
Топ-6 вещей, на которые авиапилоты обращают внимание, когда сами летят в качестве пассажиров

Топ-6 вещей, на которые авиапилоты обращают внимание, когда сами летят в качестве пассажиров (4)

10 самых распространенных ловушек для туристов: на что не стоит тратить время

10 самых распространенных ловушек для туристов: на что не стоит тратить время (3)

Пакуем чемоданы: 50 полезных приложений и советов для того, чтобы спланировать путешествие самостоятельно

Пакуем чемоданы: 50 полезных приложений и советов для того, чтобы спланировать путешествие самостоятельно (1)

12 скрытых самолетных

12 скрытых самолетных "фишек", которые удивят даже бывалых путешественников (4)

Что делать, если на самолет продали билетов больше, чем есть мест — и вас высаживают с рейса?

Что делать, если на самолет продали билетов больше, чем есть мест — и вас высаживают с рейса? (7)

подробнее