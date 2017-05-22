В Китае открывается колесо обозрения без спиц

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На создание колеса обозрения ушло 4600 тонн стали, полный оборот оно делает за 28 минут. Посетители аттракциона размещаются в 36 кабинках, каждая из которых рассчитана на десять человек. Кабины оснащены телевизорами и доступом в интернет по Wi-Fi, чтобы туристы сразу смогли загрузить в соцсети фотографии захватывающих видов и неизбежных селфи.

Город Вэйфан расположен в 500 километрах к юго-востоку от Пекина и в 160 километрах к северо-западу от приморского города Циндао (Qingdao).