Маршрут будет включать в себя десятки объектов, в частности научно-исследовательскую базу, заповедник для панд, тематические отели и турбазы для велопутешественников. Они будут находиться в нескольких часах езды от города Чэнду — административного центра Сычуани.

Предполагается, что проект запустят через пару лет после создания необходимой инфраструктуры. Речь, в частности, идет о прокладке шоссе.

Маршрут будет ориентирован как на внутренних, так и на зарубежных путешественников. Решение о его создании было принято из-за растущего интереса туристов к пандам.

Большая панда — вид млекопитающих из семейства медвежьих. Обитает в горных районах КНР (Сычуани и Тибете). Панда занесена в международную Красную книгу. В Китае за убийство животного грозит смертная казнь.