В китайском городе поезд проходит прямо сквозь 19-этажный дом (ФОТО, ВИДЕО)

Что делать, если есть желание построить монорельс, но на пути стоит 19-этажный дом? В любом другом городе дом снесли бы, либо линию передвинули, но в китайском Чунцине поступили проще — пустили поезд через дом. И даже построили внутри станцию!

Чунцин часто называют "Горным городом" — его весьма высокие дома облепили склоны горы. При этом это один из крупнейших по числу жителей город Китая — в агломерации площадью с Австрию живет 37 млн. человек, из них в самом городе — почти 30 миллионов.

Foto: Vida Press

Из-за высокой плотности населения строительство новых дорог или линий для общественного транспорта в самом городе — большая проблема.

Несмотря на то, что монорельс проходит через дом, уровень шума очень невысок — поезда шумят не громче, чем посудомоечная машина. Гул от голосов людей на станции, наверное, гораздо ощутимее.

Кстати, в городе всего две монорельсовые линии, а основную работу на себя берет метрополитен с 86 станциями.