Только утихли страсти по поводу организации большого эротического круиза по Средиземному морю, как общественность всколыхнулась снова — на западе Колумбии открылся большой секс-курорт Good Girls Sex Resort, работающий в формате "все включено".

Good Girls Sex Resort находится в 15 минутах езды от аэропорта города Кали. Гостям курорта предлагается проживание в уютных номерах, трансфер из аэропорта и обратно, завтраки, обеды и ужины, услуги массажистов и косметологов и... развлечение на ночь.

Самый дешевый пакет услуг стоит 599 долларов за ночь на человека. За эти деньги туристу предлагают девушку, а также (при необходимости) англоязычного переводчика. Постояльца поселят в номере с кондиционером, душем, телевизором с плоским экраном.

Самый дорогой пакет обойдется почти в 1,5 тысячи долларов за ночь. Заказавшему такой набор услуг путешественнику предложат почувствовать себя настоящим королем с двумя девушками а также выдадут пропуск в спа-центр, езду на лошадях, вертолетный тур, посещение ночного клуба, питание и другие виды сервиса.